Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Младшему из них всего три года, старшему — 12 лет.
Фото © ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в частном доме в городе Ишимбае в Башкирии. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан.
"Вечером 23 апреля 2021 года произошёл пожар в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя в г. Ишимбае. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей", — уточнили в управлении.
В ГУ МЧС РФ по региону рассказали, что сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме поступило в 20:40 мск. Погибшие дети 2009 и 2018 года рождения. На месте происшествия работают следователи, организована доследственная проверка по факту трагедии.
Ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.
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