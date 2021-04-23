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Россиянка потратила собранные классом на выпускной деньги и "убила" свою мать, чтобы скрыть это

Когда всё вскрылось, женщина предложила вернуть всё по частям с каждой зарплаты. Она объяснила, что так сложились обстоятельства, и извинилась за содеянное.

23 апреля 2021, 21:01

В Мурманской области в сельском поселении Междуречье мама одного из школьников потратила на свои нужды 340 тысяч рублей, собранных классом на выпускной. Чтобы скрыть проступок, она выдумывала множество причин — дела, работа и даже "похороны" собственной матери.

Видео © LIFE

40-летняя Мария Кобец возглавляла родительский комитет и отвечала за сбор средств на торжество. Из-за пандемии праздник отменили, но деньги женщина никому не вернула. После настойчивых вопросов родителей Мария призналась, что потратила их деньги. Она объяснила, что так сложились обстоятельства, и извинилась. Женщина пообещала возвращать деньги по частям с каждой зарплаты. Но разгневанных родителей такой расклад не устроил. Они предложили ей взять кредит, но Марии в нём отказали.

В итоге возмущённые родители обратились в полицию. Теперь Кобец грозит до шести лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал о том, что под Курском родители заглянули в телефон 12-летнего школьника и узнали, что его совратила биологичка.

Авторы
Юлия Коновалова

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