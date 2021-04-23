"Инспектор будет царь и бог": Автоэксперт рассказал, к чему приведут изменения в ПДД
Он отметил, что корректировка регламента — правильная инициатива, но нельзя слепо его переписывать.
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ГИБДД подготовила проект, в котором предлагает ввести в ПДД новые пункты в список неисправностей и условий, при которых нельзя эксплуатировать транспортное средство. О том, как это повлияет на жизнь автомобилистов, рассказал радио "Комсомольская правда" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"Был написан кривоватый замечательный технический регламент, его приняла Евразийская комиссия. На самом деле ГИБДД действует правильно, то есть она приводит в соответствие Евразийский технический регламент, который действует на территории нашей страны. И делает это слепо, не интересуясь, а что надо исправить в этом сыром регламенте", — отметил автоэксперт.
Отдельно Хайцеэр прокомментировал изменения, касающиеся тонированной плёнки. Эксперт отметил, что далеко не каждая искажает обзор, и задался вопросом, а как вообще определять степень искажения. Он также добавил, что редакция регламента — здравая затея, однако нельзя делать это слепо и наобум, иначе получится ситуация, в которой владелец авто кругом виноват, а автоинспектор будет выступать в роли "царя и бога".
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