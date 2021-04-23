После гибели четверых детей при пожаре под Пермью возбудили уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четверых детей в пожаре в посёлке Утёс Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — уточнили в управлении.

По предварительным данным, в момент пожара детей матери дома не было. В настоящее время следователи осматривают место трагедии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.

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