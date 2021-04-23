Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

После гибели четверых детей при пожаре под Пермью возбудили уголовное дело

Следователям предстоит выяснить, почему мать оставила малышей дома одних.

23 апреля 2021, 20:34

Фото © LIFE

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четверых детей в пожаре в посёлке Утёс Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — уточнили в управлении.

По предварительным данным, в момент пожара детей матери дома не было. В настоящее время следователи осматривают место трагедии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

сегодня в 21:11

Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

сегодня в 20:10

"Косяк до самого дна": На Кубани в одной из заводей массово всплыла дохлая рыба — видео

сегодня в 21:03

"Я очень взволнован": Трюдо и его супруга сделали прививки от коронавируса

сегодня в 21:36

Мы умели делать всё: какие технологии Запад копировал у Советского Союза

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1