После гибели четверых детей при пожаре под Пермью возбудили уголовное дело
Следователям предстоит выяснить, почему мать оставила малышей дома одних.
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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четверых детей в пожаре в посёлке Утёс Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — уточнили в управлении.
По предварительным данным, в момент пожара детей матери дома не было. В настоящее время следователи осматривают место трагедии и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее двое взрослых и трёхлетний ребёнок погибли во время пожара в Забайкалье. Их тела нашли на пепелище частного дома, который выгорел полностью к моменту прибытия пожарных.
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