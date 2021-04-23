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Украинка вонзила нож в грудь 15-летнему сыну, пока он спал

40-летняя женщина направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

23 апреля 2021, 20:01
<p>Фото © Национальная полиция Украины</p>

Фото © Национальная полиция Украины

На Украине женщина покушалась на жизнь 15-летнего сына. Как сообщает отдел коммуникации Ровенского районного управления полиции, 23 апреля около 5:30 поступило сообщение от жителя села Белая Криница, что ему мать нанесла ножевое ранение. Известно, что семья благополучная, на учёте не состояла. Родители пострадавшего находятся на стадии развода.

"40-летняя женщина умышленно и противоправно по неизвестным пока причинам нанесла удар кухонным ножом в грудь сыну, когда он спал в своей комнате. Парень сам вызвал скорую. Медики доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали непроникающую рану грудной клетки", сообщает полиция.

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Пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили домой. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по факту покушения на убийство. Ей будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, так как предварительно следствием выяснено, что подозреваемая находилась в состоянии депрессии на фоне развода с мужем. Накануне между ней и сыном никаких конфликтов не было. Следственные действия продолжаются.

А в селе Гнедин Киевской области 19-летний юноша заказал другу собственных родителей ради наследства. Начинающий киллер расправился с 47-летним отцом приятеля-мажора.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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