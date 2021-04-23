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Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолёта над Тихим океаном

Российский самолёт сопроводил "коллегу" без каких-либо эксцессов и успешно вернулся на место постоянного базирования.

23 апреля 2021, 19:21

Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолёта над Тихим океаном. Видео © Министерство обороны РФ

Перехват истребителем МиГ-31 стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над Тихим океаном попал на видео.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. Нарушения государственной границы РФ не допущено", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Российский самолёт сопроводил "коллегу" без каких-либо эксцессов. Он успешно вернулся на место постоянного базирования.

"Быстрый убийца" МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем — видео

"Быстрый убийца" МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем — видео

Ранее истребитель МиГ-31 был поднят в воздух над Баренцевым морем для перехвата приближавшегося к границе России самолёта-разведчика ВВС Норвегии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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