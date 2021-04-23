Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолёта над Тихим океаном

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. Нарушения государственной границы РФ не допущено", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.