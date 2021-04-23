Третий фестиваль "Безграничные возможности" в этом году пройдёт в онлайн-формате

В рамках социального проекта "Безграничные возможности", который в этом году в связи с пандемией было решено провести в онлайн-формате, пройдёт серия кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха. Информация об этом доступна на сайте фестиваля.

Также ключевым изменением в этом году является то, что к участию в проекте подключатся ключевые российские онлайн-платформы — Okko, "Кинопоиск HD", Premier, START, ivi и more.tv — где и будут показаны фильмы с 21 по 25 апреля 2021 года. Благодаря участию стриминговых сервисов проект "Безграничные возможности" сможет охватить гораздо большую аудиторию и расширить географию показов.

Целью фестиваля является предоставление возможности слабослышащим и слабовидящим жителям по всей стране познакомиться с новейшими российскими фильмами.

"Главная идея нашего кинофестиваля — интегрировать людей с ограниченными возможностями слуха и зрения в общий социокультурный контекст и познакомить их с фестивальным и зрительским кинематографом. Нынешний онлайн-формат показов позволит нам привлечь к фестивалю большее количество зрителей, ведь теперь мы не ограничиваемся показами в Москве, а расширяем географию по всей стране", — пояснила продюсер "Безграничных возможностей" Полина Зуева.

В программе фестиваля этого года будут показаны фильмы "Глубже" Михаила Сегала, Kitоboy Филиппа Юрьева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Дорогие товарищи!" Андрона Кончаловского, "Трое" Анны Меликян, "Серебряные коньки" Михаила Локшина и короткометражный фильм "Роман" Юрия Хмельницкого.

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