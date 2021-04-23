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В Подмосковье строители устроили жёсткую драку со стрельбой

В ход пошли кулаки и дубинки, даже один травматический пистолет.

23 апреля 2021, 19:04

Фото © LIFE

В Подмосковье подрались две строительные бригады. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Сосенском поселении Подмосковья случилась массовая драка двух строительных бригад. В распоряжение Лайфа попали фото- и видеоматериалы, снятые очевидцами на месте происшествия.

Конфликт начался из-за того, что один из рабочих прошёлся в грязных ботинках по свежеуложенному другой бригадой чистому ламинату. Это вызвало в их сердцах возмущение и животную ярость, поэтому они пинками выдворили незваного гостя из здания.

Однако изгнанный с объекта мужчина затаил обиду, а посему позвал на помощь свою бригаду, и в итоге 20 человек пошли разбираться, за что же был избит их товарищ. Однако до разговоров дело не дошло, и обе стороны сразу же применили грубую силу, включая оружие в виде дубинок и травматического пистолета.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате владелец пистолета открыл огонь по толпе и подстрелил одного из участников конфликта. Пуля угодила ему в голову, к счастью по касательной. Тем не менее мужчину всё равно забрали в больницу. Всего же сообщается о четверых пострадавших.

Ранее Лайф писал о массовой драке, произошедшей из-за женщины в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, в результате которой 20 человек были задержаны, а ещё четверо оказались в больнице. Один из пострадавших был госпитализирован с ножевым ранением груди, другой — живота. Ещё у двоих обнаружились сильные порезы рук.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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