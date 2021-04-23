В Подмосковье строители устроили жёсткую драку со стрельбой
В ход пошли кулаки и дубинки, даже один травматический пистолет.
Фото © LIFE
В Сосенском поселении Подмосковья случилась массовая драка двух строительных бригад. В распоряжение Лайфа попали фото- и видеоматериалы, снятые очевидцами на месте происшествия.
Конфликт начался из-за того, что один из рабочих прошёлся в грязных ботинках по свежеуложенному другой бригадой чистому ламинату. Это вызвало в их сердцах возмущение и животную ярость, поэтому они пинками выдворили незваного гостя из здания.
Однако изгнанный с объекта мужчина затаил обиду, а посему позвал на помощь свою бригаду, и в итоге 20 человек пошли разбираться, за что же был избит их товарищ. Однако до разговоров дело не дошло, и обе стороны сразу же применили грубую силу, включая оружие в виде дубинок и травматического пистолета.
В результате владелец пистолета открыл огонь по толпе и подстрелил одного из участников конфликта. Пуля угодила ему в голову, к счастью по касательной. Тем не менее мужчину всё равно забрали в больницу. Всего же сообщается о четверых пострадавших.
Ранее Лайф писал о массовой драке, произошедшей из-за женщины в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, в результате которой 20 человек были задержаны, а ещё четверо оказались в больнице. Один из пострадавших был госпитализирован с ножевым ранением груди, другой — живота. Ещё у двоих обнаружились сильные порезы рук.
Выбор редакции
В Подмосковье запустили цифровой сервис для оплаты ЖКХ с кешбэком и бонусами
Украинка вонзила нож в грудь 15-летнему сыну, пока он спал
В Барнауле мужчина разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали — видео
Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае
Собака стала настоящей нянькой для котёнка, которого люди завязали в пакете и выкинули на мусорку — видео
Комментариев: 0