Байден предупредил Эрдогана о намерении признать геноцид армян

Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана о намерении признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщается в эфире американского телеканала Bloomberg.

Согласно данным канала, Байден уведомил турецкого коллегу о том, что назовёт геноцидом трагические события 1915 года. Предшественники президента США избегали такого определения. При этом Белый дом в официальном коммюнике о телефонных переговорах Байдена и Эрдогана данный вопрос опустил. Пресс-служба американского лидера сообщила, что он обсудил со своим турецким коллегой двусторонние отношения.

"Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне", — говорится в тексте.

Лидеры двух стран намерены обсудить в ходе встречи ряд двусторонних и региональных вопросов.

Лайф рассказывал, что ещё два года назад Сенат США принял постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память об убитых людях.

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