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Байден предупредил Эрдогана о намерении признать геноцид армян

При этом Белый дом не упомянул о подобной теме в разговоре двух лидеров.

23 апреля 2021, 19:02
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10157683975871104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана о намерении признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщается в эфире американского телеканала Bloomberg.

Согласно данным канала, Байден уведомил турецкого коллегу о том, что назовёт геноцидом трагические события 1915 года. Предшественники президента США избегали такого определения. При этом Белый дом в официальном коммюнике о телефонных переговорах Байдена и Эрдогана данный вопрос опустил. Пресс-служба американского лидера сообщила, что он обсудил со своим турецким коллегой двусторонние отношения.

"Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне", — говорится в тексте.

Лидеры двух стран намерены обсудить в ходе встречи ряд двусторонних и региональных вопросов.

СМИ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи

СМИ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи

Лайф рассказывал, что ещё два года назад Сенат США принял постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память об убитых людях.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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