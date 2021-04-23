Стал известен регион России, жители которого отдохнут в мае целых 11 дней
Глава субъекта РФ призвал жителей по окончании праздников мобилизоваться в максимально сжатые сроки.
Фото © Pixabay
Жители Пензенской области в мае будут отдыхать одиннадцать дней, а не десять, как остальные россияне. Об этом заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.
"Пришло сообщение, что выходные — с 1 по 10 мая включительно, десять дней федеральные выходные плюс одиннадцатый — наш региональный выходной день. Это фактические вторые новогодние праздники со всеми вытекающими последствиями", — отметил Мельниченко в ходе заседания антитеррористической комиссии Пензенской области.
Он также добавил, что в связи с такими долгими выходными по окончании праздников жителям области будет необходимо сделать над собой усилие и мобилизоваться в максимально сжатые сроки.
Стоит отметить, что 11 мая в Пензенской области будет выходным, так как на этот день выпадает Радоница — единый день поминовения усопших. По региональным законам этот день считается нерабочим.
Лайф напоминает, что для всей остальной России указом президента РФ Владимира Путина выходные дни будут длиться с 1 по 11 мая. Это сделано по совету врачей, которые считают, что так эпидемиологический прогноз будет более стабильным.
Выбор редакции
Время делиться: что могут изъять в казну у экс-губернатора Пензенской области и его компаньона-миллиардера
Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая
Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае
Украинка вонзила нож в грудь 15-летнему сыну, пока он спал
Собака стала настоящей нянькой для котёнка, которого люди завязали в пакете и выкинули на мусорку — видео
Комментариев: 0