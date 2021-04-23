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Стал известен регион России, жители которого отдохнут в мае целых 11 дней

Глава субъекта РФ призвал жителей по окончании праздников мобилизоваться в максимально сжатые сроки.

23 апреля 2021, 19:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Пензенской области в мае будут отдыхать одиннадцать дней, а не десять, как остальные россияне. Об этом заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

"Пришло сообщение, что выходные — с 1 по 10 мая включительно, десять дней федеральные выходные плюс одиннадцатый — наш региональный выходной день. Это фактические вторые новогодние праздники со всеми вытекающими последствиями", — отметил Мельниченко в ходе заседания антитеррористической комиссии Пензенской области.

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Он также добавил, что в связи с такими долгими выходными по окончании праздников жителям области будет необходимо сделать над собой усилие и мобилизоваться в максимально сжатые сроки.

Стоит отметить, что 11 мая в Пензенской области будет выходным, так как на этот день выпадает Радоница — единый день поминовения усопших. По региональным законам этот день считается нерабочим.

Лайф напоминает, что для всей остальной России указом президента РФ Владимира Путина выходные дни будут длиться с 1 по 11 мая. Это сделано по совету врачей, которые считают, что так эпидемиологический прогноз будет более стабильным.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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