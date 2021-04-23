В Барнауле мужчина разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали. Видео © LIFE

В Барнауле Алтайского края мужчина решил пойти на крайние меры, чтобы его машину не эвакуировали. Он просто разбил её на глазах у соседей и полицейских.

Сообщается, что автомобиль был припаркован под знаком для инвалидов в течение недели. Соседи ранее активно пытались переубедить мужчину, ибо в доме действительно есть те, кому это место очень нужно и негде парковаться. Но дело дошло до эвакуатора.

Однако прибывшие сотрудники ГИБДД застали крайне занимательную картину. Они увидели, что мужчина собственноручно ломает автомобиль, лишь бы он не достался полиции.

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