Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Барнауле мужчина разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали — видео

Он припарковался в неположенном месте и не желал уступать сотрудникам ГИБДД и местным жителям.

23 апреля 2021, 19:36

В Барнауле мужчина разбил свою машину, чтобы её не эвакуировали. Видео © LIFE

В Барнауле Алтайского края мужчина решил пойти на крайние меры, чтобы его машину не эвакуировали. Он просто разбил её на глазах у соседей и полицейских.

Сообщается, что автомобиль был припаркован под знаком для инвалидов в течение недели. Соседи ранее активно пытались переубедить мужчину, ибо в доме действительно есть те, кому это место очень нужно и негде парковаться. Но дело дошло до эвакуатора.

Однако прибывшие сотрудники ГИБДД застали крайне занимательную картину. Они увидели, что мужчина собственноручно ломает автомобиль, лишь бы он не достался полиции.

"Перед машины снесли": Композитор Юрий Шерлинг попал в ДТП с автозаком в центре Москвы

"Перед машины снесли": Композитор Юрий Шерлинг попал в ДТП с автозаком в центре Москвы

Недавно Лайф писал о том, как в Рязани автобус с пассажирами протаранил 12 автомобилей и едва не упал в реку Трубеж.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1