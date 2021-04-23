Собака стала настоящей нянькой для котёнка, которого люди завязали в пакете и выкинули на мусорку — видео
Кроху нашли в мусорном баке и передали волонтёру. Её сразу же под свою опеку взяла дворняга по кличке Люсьена.
В Челябинской области собака выхаживает брошенного котёнка. Видео © LIFE
В Златоусте Челябинской области собака выхаживает брошенного котёнка. Малыша случайно обнаружили в завязанном пакете в мусорном баке и отвезли домой к волонтёру Оксане.
Оксана — многодетная мать, у неё трое детей. Работает уборщицей в многоквартирных домах. У женщины есть хобби (выхаживать бездомных животных), которому она посвящает всё свободное время. Немалый вклад в увлечение женщины вносит её собака по кличке Люсьена. Хвостатый помощник не первый раз помогает её выхаживать найденных на улице животных. Вот и в этот раз Люсьена сразу стала нянчиться с котёнком — она взяла на себя роль мамы-кошки.
"В этом возрасте нужно, чтобы кто-то вылизывал котят, чтобы простимулировать их кишечник и научить ходить в туалет. Оказалось, что у Люсьены есть к этому настоящий талант", — рассказала волонтёр.
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