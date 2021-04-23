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Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

В момент возгорания матери рядом с малышами не оказалось.

23 апреля 2021, 20:10

Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Тела четырёх маленьких детей нашли после пожара в частном доме в посёлке Утëс Пермского края. Об этом сообщил Лайфу источник.

В доме во время пожара находились два мальчика 2014 и 2015 года рождения, а также двойняшки 2018 года. Матери с ними не было. Семья состояла на учёте и проходила как неблагополучная. Всего у женщины было 8 детей, но по четырём старшим её лишили родительских прав.

По факту трагедии проверку проводит региональная прокуратура.

В Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей

В Свердловской области на месте пожара нашли тела четырёх детей

Ранее Лайф сообщал, что избившую шестилетнего сына до полусмерти горе-мать из Новороссийска лишили родительских прав.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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