Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае
В момент возгорания матери рядом с малышами не оказалось.
Тела четырёх маленьких детей нашли после пожара в частном доме в посёлке Утëс Пермского края. Об этом сообщил Лайфу источник.
В доме во время пожара находились два мальчика 2014 и 2015 года рождения, а также двойняшки 2018 года. Матери с ними не было. Семья состояла на учёте и проходила как неблагополучная. Всего у женщины было 8 детей, но по четырём старшим её лишили родительских прав.
По факту трагедии проверку проводит региональная прокуратура.
Ранее Лайф сообщал, что избившую шестилетнего сына до полусмерти горе-мать из Новороссийска лишили родительских прав.
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