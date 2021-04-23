Четверо маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В доме во время пожара находились два мальчика 2014 и 2015 года рождения, а также двойняшки 2018 года. Матери с ними не было. Семья состояла на учёте и проходила как неблагополучная. Всего у женщины было 8 детей, но по четырём старшим её лишили родительских прав.