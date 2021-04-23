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"Остановил силой мысли": США высмеяли за "сумасшествие" на саммите по климату с участием Путина и Макрона

Дипломатический конфуз, произошедший на переговорах, массово распространился в соцсетях. Впрочем, это стало не единственным показателем плохой организации.

23 апреля 2021, 20:44
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

СМИ сочли технический уровень прошедшего саммита по климату низким, а техническую оплошность — "уникальным дипломатическим конфузом". Президента России Владимира Путина вывели в эфир, прервав при этом речь главы Франции Эмманюэля Макрона. После речи российского лидера госсекретарь США Энтони Блинкен принёс свои извинения за технические неполадки.

"Уникальный дипломатический момент 2021 года на онлайн-саммите по климату, когда видеообращение президента Макрона случайно прервалось на середине выступления президента Путина", так в своём твиттере пишет аккредитованная в Белом доме журналистка CNN Бетси Кляйн.

Речь Макрона на климатическом саммите прервали выступлением Путина — видео

Речь Макрона на климатическом саммите прервали выступлением Путина — видео

Как выяснилось позже, выступление Макрона было записано на видео заранее. Его появление не сопровождалось переводом, более того, в кадре на несколько секунд появился его индонезийский коллега Джоко Видодо. В середине выступления главы Франции видеозапись была внезапно прервана, слово передали президенту России Владимиру Путину, который ждал своей очереди в прямом эфире. Видео массово распространилось в Интернете. И тут же вызвало незамедлительную реакцию со стороны представителей СМИ.

Die Welt подчеркнула, что такая ошибка на фоне напряжённых отношений США и России могла бы перерасти в политический скандал, если бы произошла во времена президентства Дональда Трампа. Шеф-корреспондент итальянского информационного агентства АНСА Маттиа Бернардо Баньоли предположил, что Владимиру Путину удалось остановить выступление Эмманюэля Макрона "силой мысли".

"Путину силой мысли удалось остановить выступление Макрона на климатическом саммите Байдена", пишет в своём твиттере журналист.

"С технической точки зрения этот саммит, организованный Белым домом, представляет собой настоящее сумасшествие", — отметил главный политический корреспондент Global News Давид Акин.

Путин: Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества в области климата

Путин: Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества в области климата

Журналисты и пользователи социальных сетей также отметили и ряд других неисправностей, которые произошли на онлайн-саммите. Например, речь вице-президента Камалы Харрис и начало выступления Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени."У Камалы было эхо, у Байдена тоже, Борис Джонсон говорил "страстные объятия"; выступление Макрона сократили, чтобы вставить Путина, но затем тот вернулся", пишут они.

Напомним, саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22–23 апреля. Президент США Джо Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нём участие.

Тем временем идеи, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшего саммита по климату, в США оценили и назвали прогрессивными.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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