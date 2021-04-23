"Остановил силой мысли": США высмеяли за "сумасшествие" на саммите по климату с участием Путина и Макрона

СМИ сочли технический уровень прошедшего саммита по климату низким, а техническую оплошность — "уникальным дипломатическим конфузом". Президента России Владимира Путина вывели в эфир, прервав при этом речь главы Франции Эмманюэля Макрона. После речи российского лидера госсекретарь США Энтони Блинкен принёс свои извинения за технические неполадки.

A uniquely 2021 moment in Zoom diplomacy at the Climate Summit as a tape of President Macron inadvertently cut over midway to President Putin pic.twitter.com/wEt7WOwCij — Betsy Klein (@betsy_klein) April 22, 2021

"Уникальный дипломатический момент 2021 года на онлайн-саммите по климату, когда видеообращение президента Макрона случайно прервалось на середине выступления президента Путина", — так в своём твиттере пишет аккредитованная в Белом доме журналистка CNN Бетси Кляйн.

Как выяснилось позже, выступление Макрона было записано на видео заранее. Его появление не сопровождалось переводом, более того, в кадре на несколько секунд появился его индонезийский коллега Джоко Видодо. В середине выступления главы Франции видеозапись была внезапно прервана, слово передали президенту России Владимиру Путину, который ждал своей очереди в прямом эфире. Видео массово распространилось в Интернете. И тут же вызвало незамедлительную реакцию со стороны представителей СМИ.

Die Welt подчеркнула, что такая ошибка на фоне напряжённых отношений США и России могла бы перерасти в политический скандал, если бы произошла во времена президентства Дональда Трампа. Шеф-корреспондент итальянского информационного агентства АНСА Маттиа Бернардо Баньоли предположил, что Владимиру Путину удалось остановить выступление Эмманюэля Макрона "силой мысли".

Putin con la sola forza del pensiero è riuscito a far saltare il messaggio di Macron all'eco-summit di Biden. Manco Darth Vader. 😉 — Mattia B. Bagnoli (@MattiaBBagnoli) April 22, 2021

"Путину силой мысли удалось остановить выступление Макрона на климатическом саммите Байдена", — пишет в своём твиттере журналист.

"С технической точки зрения этот саммит, организованный Белым домом, представляет собой настоящее сумасшествие", — отметил главный политический корреспондент Global News Давид Акин.

Журналисты и пользователи социальных сетей также отметили и ряд других неисправностей, которые произошли на онлайн-саммите. Например, речь вице-президента Камалы Харрис и начало выступления Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени."У Камалы было эхо, у Байдена тоже, Борис Джонсон говорил "страстные объятия"; выступление Макрона сократили, чтобы вставить Путина, но затем тот вернулся", — пишут они.

Напомним, саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22–23 апреля. Президент США Джо Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нём участие.

Тем временем идеи, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшего саммита по климату, в США оценили и назвали прогрессивными.

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