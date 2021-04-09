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Под Курском родители заглянули в телефон 12-летнего школьника и узнали, что его совратила биологичка

У сотрудницы образовательного учреждения была полная семья и любимая работа, но этого ей, видимо, показалось недостаточно для полного счастья.

9 апреля 2021, 14:00

Фото © Соцсети

В школе в Обояни, что находится в Курской области, учительница биологии занималась не только просвещением детей, но и их совращением. Преподавательница воспылала запретными чувствами к 12-летнему ученику и не смогла с ними совладать.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В январе мама школьника заметила у него в телефоне откровенные сообщения, которые посылала преподавательница, заводя разговоры на сексуальные темы. Вскоре выяснилось, что одними переписками общение не ограничилось: женщину уличили в интимной связи с учеником. В отношении 44-летней любвеобильной учительницы возбудили дело и 1 февраля её отправили под домашний арест, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

И это не первый подобный опыт на счету у горе-преподавательницы. В 2018 году она вступила в интимную связь с 14-летним мальчиком, пишет "Курская правда". У работницы сферы просвещения есть двое детей и муж, который никак не может поверить в случившееся и настаивает на невиновности избранницы.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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