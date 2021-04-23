"Косяк до самого дна": На Кубани в одной из заводей массово всплыла дохлая рыба — видео
По словам местных жителей, снявших ролик, это судаки. Прокуратура намерена дать оценку соблюдению природоохранного законодательства.
Кадр видео YouTube / Bloknot Krasnodar
Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку по факту гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря. Место происшествия расположено в районе гидротехнических сооружений ФГБУ "Бейсугское нерестово-выростное хозяйство" (НВХ).
"Организовано проведение доследственной проверки по ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов), по результатам которой будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства должностными лицами при организации деятельности рыборазводного предприятия", — говорится на сайте Прокуратуры Краснодарского края.
На кадрах, которые местные жители опубликовали в Сети, видна заводь, усеянная всплывшей мёртвой рыбой. Они утверждают, что это судаки.
"Косяк до самого дна", — звучит голос за кадром.
А ранее Лайф сообщал, что жители посёлка Кукана Хабаровского края обнаружили несколько тысяч мёртвых лягушек на берегу местной реки.
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