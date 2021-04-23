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США перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом

Два В-52 уже прибыли в регион, также может увеличиться число наземных войск и помощников.

23 апреля 2021, 22:48
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Пентагон оставил близ Афганистана авианосец и направил в регион бомбардировщики, чтобы защитить американские войска в преддверии их вывода из страны. Об этом на брифинге объявил пресс-секретарь штаб-квартиры Минобороны США Джон Кёрби.

"[Ллойд] Остин… одобрил продление пребывания авианосца "Эйзенхауэр" в зоне ответственности Центрального командования на определённый период времени. Он одобрил также направление в регион дополнительно стратегических бомбардировщиков", сказал Кёрби.

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Так, атомный авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" остаётся в зоне оперативной ответственности Центрального командования Вооружённых сил США, куда входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Два бомбардировщика B-52 уже прибыли в регион. Кёрби не исключил также увеличение числа наземных войск США в Афганистане и помощников "не только с целью защиты войск, но и по причинам логистики".

Напомним, ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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