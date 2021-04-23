В Совфеде раскрыли цель серийной высылки российских дипломатов из стран НАТО

"Серийные высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран НАТО несут, с учётом необоснованности и бессмысленности соответствующих решений, единственную смысловую нагрузку. А именно подтверждение сателитства по отношению к США", — написал сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

Парламентарий призвал такие страны подготовиться к сокращению числа своих дипломатов в РФ ровно на то же число, на которое они урезали численность российских дипломатов у себя. Косачев отметил также, что эти государства идут на осознанный шаг "испортить отношения с Россией, изуродовать их радикально" под аплодисменты Запада. Эта политика "не совместима ни с арифметикой, ни с политической логикой, ни со здравым смыслом", заключил сенатор.