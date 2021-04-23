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В Совфеде раскрыли цель серийной высылки российских дипломатов из стран НАТО

Эти государства "радикально уродуют" отношения с Москвой под аплодисменты Запада, считает сенатор.

23 апреля 2021, 23:08
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Доказать верность Вашингтону — это единственная цель высылки российских дипломатов странами – сателлитами США, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Серийные высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран НАТО несут, с учётом необоснованности и бессмысленности соответствующих решений, единственную смысловую нагрузку. А именно подтверждение сателитства по отношению к США", — написал сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

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Парламентарий призвал такие страны подготовиться к сокращению числа своих дипломатов в РФ ровно на то же число, на которое они урезали численность российских дипломатов у себя. Косачев отметил также, что эти государства идут на осознанный шаг "испортить отношения с Россией, изуродовать их радикально" под аплодисменты Запада. Эта политика "не совместима ни с арифметикой, ни с политической логикой, ни со здравым смыслом", заключил сенатор.

Напомним, ранее Словакия сообщила о высылке трёх дипломатов РФ в знак солидарности с Чехией, Литва объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, а Эстония и Латвия решили выдворить по одному дипломату РФ.

Авторы
Юлия Коновалова

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