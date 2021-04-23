Захарова отреагировала на действия Чехии цитатой про саранчу и дураков
Дипломат отметила, что шаги Праги за последние дни натолкнули её на множество примеров из чешской классики.
Фото © ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила цитату чешского классика Карела Чапека, комментируя сообщение о том, что Прага поблагодарила Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за высылку российских дипломатов в знак солидарности.
"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." Дальше не помню, найдите сами", — написала Захарова в "Фейсбуке".
Оригинальная же цитата Чапека, которую привела официальный представитель МИД РФ, заканчивается словами "То же самое и с дураками".
Напомним, 17 апреля Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. В российском МИДе действия Чехии назвали фокусами. Позже Москва объявила об ответных мерах и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии, они покинули РФ 19 апреля. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики: Вильнюс, Рига и Таллин могут не сомневаться, что Москва вскоре примет ответные меры.
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