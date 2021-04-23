Захарова отреагировала на действия Чехии цитатой про саранчу и дураков

"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое..." Дальше не помню, найдите сами", — написала Захарова в "Фейсбуке".