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Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти и призвала сторонников готовиться к протестам

Глава государства потребовала от силовиков принять меры против "попытки подрыва конституционного порядка".

24 апреля 2021, 00:43
<p>Майя Санду. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/partidulpas/photos/3440797412664655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Partidul Acțiune și Solidaritate</a></p>

Майя Санду. Фото © Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к протестам на случай, если парламент станет препятствовать досрочным выборам. С таким заявлением она выступила в интервью телеканалу Moldova 1.

"Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы... Нам необходим новый парламент и новое правительство", — подчеркнула президент.

Санду сделала это заявление после отказа парламента Молдавии признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. После этого президент страны обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовиков принять меры против "попытки подрыва конституционного порядка".

Лидер Партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в ходе прямого эфира в "Фейсбуке", что Санду узурпировала власть в стране ради получения мандатов на досрочных парламентских выборах. По его мнению, последние пять месяцев усилия президента направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Партия социалистов обвинила президента Молдавии Санду в заговоре и потребовала её отставки

Партия социалистов обвинила президента Молдавии Санду в заговоре и потребовала её отставки

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, который прошёл 15 ноября, набрав 57,75% голосов избирателей. А 24 декабря состоялась церемония инаугурации, после которой Санду официально вступила в должность главы государства.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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