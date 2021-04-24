Вертолёт упал на шоссе в Мексике и загорелся — видео
На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота.
На северо-востоке Мексики в муниципалитете Аподака потерпел крушение вертолёт. Как сообщила служба гражданской защиты штата Нуэво-Леон, воздушное судно направлялось из Северного аэропорта в Монтеррей.
Видео © Twitter / El Parece
Вертолёт рухнул на 19-м километре шоссе на Ларедо около военной базы и загорелся. На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота. В данный момент пожар удалось потушить, но вертолёт уже полностью выгорел. На месте крушения продолжают работать спасатели. По данным СМИ, в воздушном судне находилось три человека.
Ранее Лайф писал о том, что в Чехии при крушении вертолёта погибло два человека.
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