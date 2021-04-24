Вертолёт упал на шоссе в Мексике и загорелся — видео

На северо-востоке Мексики в муниципалитете Аподака потерпел крушение вертолёт. Как сообщила служба гражданской защиты штата Нуэво-Леон, воздушное судно направлялось из Северного аэропорта в Монтеррей.

Вертолёт рухнул на 19-м километре шоссе на Ларедо около военной базы и загорелся. На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота. В данный момент пожар удалось потушить, но вертолёт уже полностью выгорел. На месте крушения продолжают работать спасатели. По данным СМИ, в воздушном судне находилось три человека.