Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Вертолёт упал на шоссе в Мексике и загорелся — видео

На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота.

24 апреля 2021, 00:25

На северо-востоке Мексики в муниципалитете Аподака потерпел крушение вертолёт. Как сообщила служба гражданской защиты штата Нуэво-Леон, воздушное судно направлялось из Северного аэропорта в Монтеррей.

Видео © Twitter / El Parece

Вертолёт рухнул на 19-м километре шоссе на Ларедо около военной базы и загорелся. На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота. В данный момент пожар удалось потушить, но вертолёт уже полностью выгорел. На месте крушения продолжают работать спасатели. По данным СМИ, в воздушном судне находилось три человека.

Пять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Перу

Пять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Перу

Ранее Лайф писал о том, что в Чехии при крушении вертолёта погибло два человека.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1