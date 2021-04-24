Минобороны показало видео возвращения военных и техники с учений в Крыму

В ведомстве уточнили, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа покинули учения на железнодорожном составе. Подразделения Воздушно-десантных войск направились в пункты постоянной дислокации по железной дороге, а также военно-транспортными самолётами и своим ходом по федеральным трассам.

Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что решение завершить масштабные военные учения принято, потому что все поставленные цели оказались достигнуты.