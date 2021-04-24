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Минобороны показало видео возвращения военных и техники с учений в Крыму

Из региона отбыли подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также Воздушно-десантных войск РФ.

24 апреля 2021, 04:15

Российские военные возвращаются с учений в Крыму. Видео © Минобороны РФ

Российские военные продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения масштабных учений в Крыму. Кадры с военной техникой показало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа покинули учения на железнодорожном составе. Подразделения Воздушно-десантных войск направились в пункты постоянной дислокации по железной дороге, а также военно-транспортными самолётами и своим ходом по федеральным трассам.

Кроме того, морская пехота армейского корпуса Черноморского флота выполняет марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополе.

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Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что решение завершить масштабные военные учения принято, потому что все поставленные цели оказались достигнуты.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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