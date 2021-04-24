"Гений тактики": Британцы восхитились Путиным из-за завершения учений России в Крыму

Россия сообщила о завершении учений в Крыму и возвращении в места дислокации военных, которые были в них задействованы. Это стало основной темой обсуждений для многих западных СМИ. Читатели британского издания The Times в комментариях отметили, что манёвры стали настоящим потрясением для стран Запада.

"Россия ясно всё всем показала, и теперь её войска могут возвращаться домой", — пишет пользователь с ником Bill Carson.

"Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готово проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение", — заметил Pleiades.

"Путин ещё раз переиграл Запад!" — восхитился некий Kevin Laughlin.

"Они появятся ещё раз в сентябре и снова сыграют на нервах у Запада, вызывая его фальшивую ярость", — предполагает Zovido.

"Отлично выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать всё что хочет, несмотря на заявления Байдена", — отметил Jakey.

Другой пользователь назвал президента России гением тактики. Ещё один комментатор иронично заметил, что "теперь паникующие разведчики будут длительное время заниматься анализом ловкого манёвра ВС РФ".

Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что решение завершить масштабные военные учения принято, потому что все поставленные цели оказались достигнуты.

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