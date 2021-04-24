Двое жителей Тулы обстреляли подростков из страйкбольного автомата и напали на полицию

В Туле вечером 23 апреля двое мужчин обстреляли группу подростков из страйкбольного автомата и подрались с полицией. Об этом сообщает СУ СКР по области.

Инцидент произошёл на улице Максимовского. Злоумышленники напали на пятерых подростков 13–14 лет. Двое ребят пострадали — получили повреждения в виде кровоподтёков. Следователи уточнили, что автомат стрелял металлическими шариками. Во время задержания один из злоумышленников нанёс удар кулаком в лицо сотруднику полиции.

"Подозреваемые задержаны, потерпевшим оказана медицинская помощь, следователь проводит допросы потерпевших несовершеннолетних с участием их родителей и психологов", — уточнили в управлении.

Против стрелков возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Лайф писал о том, что двойное убийство почти 30-летней давности раскрыли в Туле.

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