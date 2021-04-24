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Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию

Для этого у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — от 20 лет и больше.

24 апреля 2021, 01:27
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Право выйти на пенсию по старости досрочно есть у граждан России, которые воспитывают детей-инвалидов до восьмилетнего возраста. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет", — уточнила она.

В России могут упростить получение доплат к пенсиям для некоторых категорий работников

В России могут упростить получение доплат к пенсиям для некоторых категорий работников

В Совфеде уже подготовили законопроект о льготах для тех, кто постоянно ухаживает за членами семьи. Родителям и попечителям детей-инвалидов положены и другие бонусы. Среди них финансовые, налоговые и пенсионные преференции.

Ранее Лайф писал о том, кому повысят пенсии с 1 мая. Повышение коснётся работающих и недавно вышедших на отдых пенсионеров, а также членов лётных экипажей гражданской авиации.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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