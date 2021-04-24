Россия закрывает три района Чёрного моря для иностранных кораблей
Керченский пролив остаётся открытым для судоходства.
Фото © ТАСС
С 24 апреля по 31 октября Россия запрещает проход иностранным военным судам в ряде районов Чёрного моря внутри территориальных вод страны. Об этом говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны России.
Ограничения касаются вытянутого участка акватории вдоль побережья Крыма от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольного участка у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшого участка около западной оконечности Крымского полуострова. Запрет связан с проведением здесь военных учений. Ограничения вводятся на срок с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября.
В Минобороны напомнили, что три закрытые зоны находятся внутри территориальных вод России. Керченский пролив же останется открытым для судоходства, поэтому никакого транспортного коллапса не ожидается.
Ранее в НАТО и Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Чёрного моря. В Госдуме назвали наглостью претензии военного блока. В российском парламенте посоветовали представителям альянса подыскать другие порты и отметили, что "на чужие проливы нечего рот разевать".
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