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Россия закрывает три района Чёрного моря для иностранных кораблей

Керченский пролив остаётся открытым для судоходства.

24 апреля 2021, 01:11
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

С 24 апреля по 31 октября Россия запрещает проход иностранным военным судам в ряде районов Чёрного моря внутри территориальных вод страны. Об этом говорится в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны России.

Ограничения касаются вытянутого участка акватории вдоль побережья Крыма от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольного участка у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшого участка около западной оконечности Крымского полуострова. Запрет связан с проведением здесь военных учений. Ограничения вводятся на срок с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября.

В Минобороны напомнили, что три закрытые зоны находятся внутри территориальных вод России. Керченский пролив же останется открытым для судоходства, поэтому никакого транспортного коллапса не ожидается.

Госдеп назвал эскалацией запрет на проход судов в ряде районов Чёрного моря

Госдеп назвал эскалацией запрет на проход судов в ряде районов Чёрного моря

Ранее в НАТО и Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Чёрного моря. В Госдуме назвали наглостью претензии военного блока. В российском парламенте посоветовали представителям альянса подыскать другие порты и отметили, что "на чужие проливы нечего рот разевать".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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