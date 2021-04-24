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Названа дата оглашения приговора убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому

Признанному виновным Дереку Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

24 апреля 2021, 01:20
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который признан виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, будет оглашён 16 июня. Об этом сообщил в пятницу телеканал СNBC со ссылкой на решение суда.

Коллегия присяжных признала Шовина виновным по трём пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

Экс-полицейский признан виновным в убийстве Джорджа Флойда: вердикт присяжных

Экс-полицейский признан виновным в убийстве Джорджа Флойда: вердикт присяжных

Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.

Авторы
Юлия Коновалова

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