Названа дата оглашения приговора убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому

Приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который признан виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года, будет оглашён 16 июня. Об этом сообщил в пятницу телеканал СNBC со ссылкой на решение суда.