В Пензе мужчина избил врача и угнал машину скорой со своим отцом внутри
Буйный неадекват хотел поехать в больницу вместе с родителем, но ему отказали.
Потерпевший врач Евгений Архангородский. Фото © Penzainform.ru
42-летний житель Пензы избил врача и угнал машину скорой помощи, прибывшую к его отцу. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
"В ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого", — сообщает ведомство.
После этого мужчина силой завладел местом водителя и угнал машину. Полицейским удалось задержать нарушителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".
По данным местных СМИ, мужчина хотел поехать в больницу вместе с отцом, но бригада скорой ему отказала. В итоге он избил врача Евгения Архангородского, выкинул водителя из машины и уехал. Впрочем, до больницы буйный родственник не доехал. Через 30 метров он остановился и потребовал, чтобы водитель скорой сел за руль.
Ранее Лайф писал о том, что в Пензе 71-летнего дирижёра кадетской школы подозревают в совращении малолетних.
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