В Пензе мужчина избил врача и угнал машину скорой со своим отцом внутри

42-летний житель Пензы избил врача и угнал машину скорой помощи, прибывшую к его отцу. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

"В ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого", — сообщает ведомство.

После этого мужчина силой завладел местом водителя и угнал машину. Полицейским удалось задержать нарушителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угон транспортного средства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".

По данным местных СМИ, мужчина хотел поехать в больницу вместе с отцом, но бригада скорой ему отказала. В итоге он избил врача Евгения Архангородского, выкинул водителя из машины и уехал. Впрочем, до больницы буйный родственник не доехал. Через 30 метров он остановился и потребовал, чтобы водитель скорой сел за руль.

Ранее Лайф писал о том, что в Пензе 71-летнего дирижёра кадетской школы подозревают в совращении малолетних.

Авторы