Израиль нанёс ответный удар по объектам в секторе Газа и подвергся новой атаке
Сирены воздушной тревоги несколько раз звучали в мошаве Натив а-Асара и в районах, которые прилегают к палестинскому анклаву.
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Израиль нанёс удар по позициям радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
"В ответ недавно танк ЦАХАЛ ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены ещё две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", — уточнили в пресс-службе.
ХАМАС продолжил атаку и выпустил по территорию Израиля ещё пять ракет. Сирены воздушной тревоги несколько раз звучали в мошаве Натив а-Асара и в районах, которые прилегают к сектору Газа. В ЦАХАЛ заявили, что израильские семьи укрываются в бомбоубежищах.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск.
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