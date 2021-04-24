Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Израиль нанёс ответный удар по объектам в секторе Газа и подвергся новой атаке

Сирены воздушной тревоги несколько раз звучали в мошаве Натив а-Асара и в районах, которые прилегают к палестинскому анклаву.

24 апреля 2021, 01:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Израиль нанёс удар по позициям радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

"В ответ недавно танк ЦАХАЛ ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены ещё две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", — уточнили в пресс-службе.

ХАМАС продолжил атаку и выпустил по территорию Израиля ещё пять ракет. Сирены воздушной тревоги несколько раз звучали в мошаве Натив а-Асара и в районах, которые прилегают к сектору Газа. В ЦАХАЛ заявили, что израильские семьи укрываются в бомбоубежищах.

Три ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

Три ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1