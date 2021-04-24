Израиль нанёс ответный удар по объектам в секторе Газа и подвергся новой атаке

Израиль нанёс удар по позициям радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

"В ответ недавно танк ЦАХАЛ ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены ещё две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", — уточнили в пресс-службе.

ХАМАС продолжил атаку и выпустил по территорию Израиля ещё пять ракет. Сирены воздушной тревоги несколько раз звучали в мошаве Натив а-Асара и в районах, которые прилегают к сектору Газа. В ЦАХАЛ заявили, что израильские семьи укрываются в бомбоубежищах.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск.

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