Эксперт объяснил, чем опасно разливное молоко

Чаще всего разливное молоко непастеризованное — а значит, непитьевое. Оно может быть опасным для здоровья из-за наличия в продукте бактерий. Об этом рассказал председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

"Эти бочки — это всё нелегальная торговля. Потому что никакого разрешения на то, чтоб эта бочка стояла в вашем дворе... Причём заезжают на полчаса, чтобы их никто не мог засечь — ни участковый, ни Роспотребнадзор. Они полчаса торгуют, потом переезжают в другой двор", — сказал Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт также пояснил, что продукт в молоковозках не проверяется, а значит, может быть непастеризованным. Очень часто у фермеров отсутствует оборудование, чтобы обработать его при высокой температуре. Из-за нагрева всего в 30–40 °C не уничтожается опасная микрофлора. Такое молоко считается непитьевым. Лучше у продавца попросить документы. И в любом случае после покупки молоко следует прокипятить.

"В итоге такое разливное молоко, не до конца пастеризованное, может стать причиной попадания в организм бактерий", — заключил Всеволод Вишневецкий.

Ранее эксперт рассказал, что на прилавках магазинов также может обнаружиться молоко, не соответствующее ГОСТу. Вишневецкий объяснил, что молоко подделывают, разбавляя его молочной сывороткой — отходом молочного производства, бедным по количеству белка, аминокислот и витаминов.



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