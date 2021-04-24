Назван неожиданный способ спасти утопленный смартфон: нужен только рис

Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, однако не всегда это спасает. Что делать, если вы утопили дорогой гаджет, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.

Эксперт объяснил: уязвимым телефон делают царапины, сколы и трещины. Через такие малозаметные повреждения вода проникает внутрь. Особенно опасно попасть под дождь или уронить гаджет в воду. Но если это случилось, в первую очередь необходимо выключить смартфон.

Существует несколько способов спасти промокший гаджет. Однако применение фена далеко не безопасный метод: фен может или загнать воду глубже, или расплавить корпус под воздействием высокой температуры. А вот обычный рис очень эффективное средство, считает Шатилин.

"Смартфон следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь", — посоветовал он.

Однако, как заметил специалист, лучше всего не тянуть время и отнести гаджет в сервис.

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