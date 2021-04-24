На затонувшей в Индонезии подлодке закончился кислород

На пропавшей в Балийском море подводной лодке "Нангала" закончился запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

Он уточнил, что кислород на борту истощился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). Продолжается поиск места предполагаемого затопления субмарины. В настоящее время ожидается прибытие для помощи в операции иностранных судов и самолётов.

Напомним, о пропаже судна стало известно сегодня. На борту лодки находилось 53 моряка. Субмарина, произведённая ещё 40 лет назад в Германии, проводила учения, когда внезапно перестала выходить на связь.

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