Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На затонувшей в Индонезии подлодке закончился кислород

На борту субмарины в момент исчезновения находилось более 50 членов экипажа.

24 апреля 2021, 03:23
<p>Фото © M Risyal Hidayat / Antara</p>

Фото © M Risyal Hidayat / Antara

На пропавшей в Балийском море подводной лодке "Нангала" закончился запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

Он уточнил, что кислород на борту истощился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). Продолжается поиск места предполагаемого затопления субмарины. В настоящее время ожидается прибытие для помощи в операции иностранных судов и самолётов.

На месте пропажи подлодки ВМС Индонезии у берегов Бали обнаружили масляное пятно

На месте пропажи подлодки ВМС Индонезии у берегов Бали обнаружили масляное пятно

Напомним, о пропаже судна стало известно сегодня. На борту лодки находилось 53 моряка. Субмарина, произведённая ещё 40 лет назад в Германии, проводила учения, когда внезапно перестала выходить на связь.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1