На затонувшей в Индонезии подлодке закончился кислород
На борту субмарины в момент исчезновения находилось более 50 членов экипажа.
Фото © M Risyal Hidayat / Antara
На пропавшей в Балийском море подводной лодке "Нангала" закончился запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа. Об этом сообщил начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.
Он уточнил, что кислород на борту истощился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). Продолжается поиск места предполагаемого затопления субмарины. В настоящее время ожидается прибытие для помощи в операции иностранных судов и самолётов.
Напомним, о пропаже судна стало известно сегодня. На борту лодки находилось 53 моряка. Субмарина, произведённая ещё 40 лет назад в Германии, проводила учения, когда внезапно перестала выходить на связь.
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