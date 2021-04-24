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Белый дом оценил результаты антироссийских санкций

В Вашингтоне заявили, что конечной целью ограничений были "стабильные и предсказуемые отношения" с Москвой.

24 апреля 2021, 02:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Результаты санкций, введённых США в отношении России, "довольно близки" к тому, на что рассчитывала администрация американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил в интервью Reuters заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести ещё больший урон, если Россия продолжит своё поведение или обострит эскалацию", — сказал он.

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По словам Сингха, санкции являются лишь частью более широкой стратегии Вашингтона в отношении Москвы, которая заключается в "создании рычагов для дипломатического процесса". Конечной целью данного процесса, по словам Сингха, являются "стабильные и предсказуемые отношения" с Россией.

Ранее Лайф писал о том, что заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами.

Авторы
Юлия Коновалова

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