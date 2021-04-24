Глава военных музыкантов рассказал о подготовке Парада Победы в Санкт–Петербурге

Новый руководитель военно-оркестровой службы Западного военного округа Павел Гернец поделился тонкостями подготовки к параду 9 Мая в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что репетиции ведутся с января, и в этом году в Северной столице прозвучат две новые композиции.

"На площади особая акустика, звук оркестра отражается от Зимнего дворца и возвращается на площадь. Место историческое, кажется, сама площадь, помнящая ещё дореволюционные смотры войск гвардии, а также Парад Победы 8 июля 1945 года, помогает нам обрести правильный настрой", — сказал Гернец в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Основная фаза репетиций стартовала в январе. Преодолеть холод музыкантам помогают некоторые хитрости. Например, трубачи заливают в инструменты спирт-ректификат. Перед тем как играть, спирт сливается, а на металле остаётся тонкая плёнка. И конденсат, который появляется при дыхании, не сковывает инструмент. Особенности есть и в выборе репертуара. Марши, гимны имеют свою изюминку, а школы разнятся. Поэтому иностранным коллективам сложно исполнить наш гимн, говорит Гернец.

По его словам, к параду в Северной столице оркестр готовит две новые композиции. Парадный расчёт Военно-медицинской академии имени Кирова пройдёт под марш на темы песни Эдуарда Колмановского "Люди в белых халатах", которая написана в 1967 году на текст Льва Ошанина. А парадный расчёт Военного института физической культуры — под марш на тему песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Герои спорта".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве ночные репетиции Парада Победы на Красной площади пройдут 29 апреля и 4 мая. Затем утром 7 мая состоится генеральный прогон.

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