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Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате ДТП

Автомобиль с 56-летним главой ведомства за рулём по неизвестной пока причине перевернулся на трассе.

24 апреля 2021, 02:58
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MarioAndresMeoni/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mario Andrés Meoni</a></p>

Фото © Facebook / Mario Andrés Meoni

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате ДТП в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас".

Автомобиль Ford Mondeo с 56-летним министром за рулём перевернулся на трассе. Меони скончался мгновенно. Причины смертельного ДТП выясняются. Согласно предварительной версии, глава Минтранса не справился с управлением.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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