Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате ДТП в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас".

Автомобиль Ford Mondeo с 56-летним министром за рулём перевернулся на трассе. Меони скончался мгновенно. Причины смертельного ДТП выясняются. Согласно предварительной версии, глава Минтранса не справился с управлением.

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