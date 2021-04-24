Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате ДТП
Автомобиль с 56-летним главой ведомства за рулём по неизвестной пока причине перевернулся на трассе.
Фото © Facebook / Mario Andrés Meoni
Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате ДТП в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас".
Автомобиль Ford Mondeo с 56-летним министром за рулём перевернулся на трассе. Меони скончался мгновенно. Причины смертельного ДТП выясняются. Согласно предварительной версии, глава Минтранса не справился с управлением.
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