Врач предупредил об опасности заболеть во сне

Утреннее самочувствие во многом зависит от условий, в которых прошёл сон. Качество, количество и температура воздуха в комнате, в которой вы спите, напрямую влияют на организм, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков.

"Нормальная температура для сна — от 18 до 22 градусов. Лучше спать с открытой форточкой, поскольку циркуляция свежего воздуха должна быть. Спать так полезнее, но может быть проблема с переохлаждением. Хотя если вы спите под одеялом в обычной квартире, то ничего страшного нет, так вы не переохладитесь", — уточнил врач.

Помимо переохлаждения есть ещё одна возможная проблема — обезвоживание организма. Она возникает, когда человек спит, совсем не укрываясь. Врач советует накрываться одеялом или простынёй. В противном случае из тела уходит вода, что и приводит к обезвоживанию. Одеяло или простыня уменьшают движение воздуха над кожей, в результате теряется не так много жидкости.

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