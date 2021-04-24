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Врач предупредил об опасности заболеть во сне

Он объяснил, что сделать, чтобы не проснуться утром с обезвоживанием или переохлаждением.

24 апреля 2021, 03:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Утреннее самочувствие во многом зависит от условий, в которых прошёл сон. Качество, количество и температура воздуха в комнате, в которой вы спите, напрямую влияют на организм, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков.

"Нормальная температура для сна — от 18 до 22 градусов. Лучше спать с открытой форточкой, поскольку циркуляция свежего воздуха должна быть. Спать так полезнее, но может быть проблема с переохлаждением. Хотя если вы спите под одеялом в обычной квартире, то ничего страшного нет, так вы не переохладитесь", — уточнил врач.

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Помимо переохлаждения есть ещё одна возможная проблема — обезвоживание организма. Она возникает, когда человек спит, совсем не укрываясь. Врач советует накрываться одеялом или простынёй. В противном случае из тела уходит вода, что и приводит к обезвоживанию. Одеяло или простыня уменьшают движение воздуха над кожей, в результате теряется не так много жидкости.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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