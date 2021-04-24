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Ребёнок и трое взрослых погибли при падении военного вертолёта на дом в Зимбабве — видео

Ещё одна девочка и её мать получили ожоги и были доставлены в больницу.

24 апреля 2021, 03:56

В провинции Восточный Машоналенд вертолёт ВВС Зимбабве, выполняющий учебно-тренировочный вылет, рухнул прямо на дом. В результате произошедшего погибло четыре человека, говорится в пресс-релизе военно-воздушных сил страны.

"Вертолёт врезался в дом и, к сожалению, унёс жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребёнка на земле, в то время как ещё одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", — сказано в сообщении.

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Причины случившегося выясняются, ведётся расследование.

Ранее Лайф писал о том, что пять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Перу.

Авторы
Юлия Коновалова

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