Ребёнок и трое взрослых погибли при падении военного вертолёта на дом в Зимбабве — видео

"Вертолёт врезался в дом и, к сожалению, унёс жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребёнка на земле, в то время как ещё одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", — сказано в сообщении.