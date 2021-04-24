На Украине депутаты подрались из-за флага России — видео
Во время заседания народный избранник попытался повесить своему оппоненту на шею плакат с госсимволом РФ.
Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с нарисованным на нём российским флагом. Об этом информирует kherson.net.ua.
Издание уточняет, во время выступления депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егора Устинова к нему подошёл представитель фракции "Европейская солидарность" Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью "Пособник оккупанта" и российским флагом.
Устинов оттолкнул оппонента, после чего между ними возникла потасовка. В итоге в конфликт вынужден был вмешаться один из соратников депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", он оттеснил Хланя и усадил его на место. Устинов подчеркнул, что такое поведение депутата областного совета недопустимо.
Ранее Лайф писал о том, что житель Ленобласти подрался с депутатом из-за девушки.
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