На Украине депутаты подрались из-за флага России — видео

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с нарисованным на нём российским флагом. Об этом информирует kherson.net.ua.

Издание уточняет, во время выступления депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егора Устинова к нему подошёл представитель фракции "Европейская солидарность" Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью "Пособник оккупанта" и российским флагом.

Устинов оттолкнул оппонента, после чего между ними возникла потасовка. В итоге в конфликт вынужден был вмешаться один из соратников депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", он оттеснил Хланя и усадил его на место. Устинов подчеркнул, что такое поведение депутата областного совета недопустимо.

Ранее Лайф писал о том, что житель Ленобласти подрался с депутатом из-за девушки.

Авторы