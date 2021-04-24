В Киеве объяснили, почему Зеленский не может поехать в Москву на переговоры с Путиным

Лидер Незалежной Владимир Зеленский не сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

"Не может [Зеленский] во время войны ехать в столицу [России] и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора", — сказал политик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По мнению Резникова, подобная встреча должна происходить в рамках "нормандского формата" вместе с лидерами Германии и Франции. Он счёл предложение российского лидера о переговорах в Москве "немного странным".

Авторы