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В Киеве объяснили, почему Зеленский не может поехать в Москву на переговоры с Путиным

В окружении главы Украины считают предложение о таком месте проведения саммита странным.

24 апреля 2021, 05:03
<p>Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin</p>

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin

Лидер Незалежной Владимир Зеленский не сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

"Не может [Зеленский] во время войны ехать в столицу [России] и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора", сказал политик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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По мнению Резникова, подобная встреча должна происходить в рамках "нормандского формата" вместе с лидерами Германии и Франции. Он счёл предложение российского лидера о переговорах в Москве "немного странным".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить аспекты двусторонних отношений со своим украинским коллегой, но не в Донбассе, как предлагал последний, а в Москве. Президент РФ также порекомендовал Зеленскому вести диалог напрямую с представителями ЛНР и ДНР. После этого главы Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения. Однако Киев отказался вести переговоры с ополченцами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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