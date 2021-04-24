В Европе заявили, что Россия и Чехия достигли низшей точки двусторонних отношений

Двусторонние отношения Чехии и России достигли низшей точки, однако полного разрыва дипломатических отношений между странами ждать не стоит, уверен политолог Лувенского католического университета в Бельгии Пьер Веркотрен. По его мнению, дальше взаимного сокращения численности дипломатов ситуация не зайдёт.

"Дипломатический кризис между Чехией и Россией может усугубиться, но обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей — это не выход, поэтому зеркальное сокращение штатов посольств после последнего взаимного уменьшения численного состава посольств в Праге и Москве, скорее всего, прекратится", — цитирует его РИА "Новости".

По словам политолога, теперь ситуация будет развиваться в зависимости от того, какими доказательствами причастности России ко взрыву во Врбетице в 2014 году располагает Прага. Веркотрен также отметил и положительные стороны, влияющие на отношения двух стран. Среди них он назвал участие Владимира Путина в климатическом саммите, а также завершение масштабных военных учений на юге России.

Что касается экономики, то и здесь ждать усугубления ситуации не стоит, считает эксперт. По его словам, сейчас доля России в экспорте Чехии составляет всего 2%. Сама же республика импортирует из РФ только топливо и некоторое сырьё. Основная часть чешской экономики ориентирована на Евросоюз, подчеркнул Веркотрен.

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