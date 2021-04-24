Доктор Мясников указал на самый опасный жир в теле человека
Такая полнота может привести к нечувствительности к инсулину.
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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какой жир в теле человека самый опасный. Оказывается, выпирающий живот — наихудший сценарий развития полноты. Это говорит о признаках, которые могут впоследствии привести к развитию диабета.
"Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведёт к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее", — предупредил медик в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению доктора Мясникова, если же человек равномерно покрыт жиром — ничего страшного.
Ранее Лайф писал о том, что Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета. Это бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока.
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