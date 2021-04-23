"Не хочу, чтобы меня запомнили лежащей на больничной койке": Теннисистка возвращается на корт после победы над раком

Карла Суарес Наварро — звезда женского тенниса Испании. Она несколько лет держалась в топ-10 мирового рейтинга, наивысшая позиция — шестое место. Карла всегда отличалась смелостью, ведь она из тех немногих спортсменов мира, кто публично заявил о своей нетрадиционной ориентации. В декабре 2019 года теннисистка опубликовала пост в "Инстаграме", призвав всех "прожить жизнь с теми, кто даёт вам ощущение жизни".

В сентябре 2020 года Карла шокировала общественность, заявив, что у неё обнаружили рак. Врачи поставили ей диагноз: лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). Теннисистка начала чувствовать недомогание, сдала ПЦР-тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. В поисках причин плохого самочувствия она бегала по врачам, которые в итоге выявили у неё рак.

— Я не задавала вопросы, почему болезнь появилась и что происходит. Я просто хотела знать, что нужно для восстановления. Не знала, как организм справится с новой для себя ситуацией. Временами мне было физически сложно, но в психологическом плане я со всем справлялась. Теннис — индивидуальный вид спорта, мы привыкли бороться в одиночку, — призналась спортсменка.

Звезда испанского тенниса прошла курсы химиотерапии, а затем и сложный период восстановления. И вот она сообщила болельщикам, что готова вернуться на корт.

— Я наконец-то закончила полное лечение и уже могу сказать, что преодолела лимфому Ходжкина! Через три месяца — следующая проверка, чтобы убедиться, что всё идёт правильно, — поделилась радостной новостью со своими подписчиками Карла.

Ближайшая цель — Олимпиада

Теперь ближайшая цель Карлы — попасть на Олимпиаду в Токио, которая состоится уже этим летом. Именно там 32-летняя теннисистка хочет попрощаться и красиво уйти из профессионального спорта. К тренировкам испанка уже приступила.

Не хочу, чтобы люди запомнили меня лежащей на больничной койке, поэтому хотела бы снова участвовать в большом турнире. Было бы замечательно сыграть на Олимпийских играх, чтобы попрощаться с теннисной семьёй, а также со всеми моими болельщиками. Была бы очень рада снова оказаться на корте. Надеюсь, это случится в Токио Карла Суарес Наварро Теннисистка

Хочется верить, что мечта Карлы исполнится. И это будет не просто красивая история на Олимпийских играх, а настоящий пример для всего мира. И совершенно неважно, как она сыграет на кортах Токио. Самую главную победу в своей жизни она уже одержала.

Авторы