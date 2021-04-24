Хабиб остался доволен: протеже Нурмагомедова одержал победу в PFL

В весовой категории до 65,8 кг нашу страну представил всё ещё непобеждённый Мовлид Хайбулаев (16-0-1). В соперники махачкалинцу организаторы предложили дебютанта лиги Лазара Стоядиновича. Поединок продлился все три раунда. Хайбулаев не стал изобретать велосипед, с первых же минут подключив своё основное оружие — граунд-энд-паунд.

Мовлид мастерски переводил Лазара в партер. Нельзя сказать, что бой получился совсем уж лёгким для Киллера, но запаса прочности россиянину хватало. К сожалению, финишировать противника протеже Хабиба Нурмагомедова не удалось и тем самым заработать шесть вместо трёх баллов. Но сомневаться в том, что Киллер пройдёт в плей-офф, вряд ли стоит. По окончании поединка Орёл поздравил своего одноклубника на своей странице в "Инстаграме", отметив, что всё было сделано по домашней заготовке.

В лёгком весе экс-чемпион Fight Nights Global Ахмед Алиев уверенно начал поход за миллионом долларов, одолев по очкам Михаила Одинцова. Для белорусского бойца этот поединок стал дебютом в PFL. На протяжении трёх раундов Мясник уверенно контролировал ход боя, играя с противником как кошка с мышкой. Ахмед осознанно не шёл на обострение, исключая варианты лаки панчей или возможных рассечений. Уровень мастерства Алиева позволил ему на дистанции перебивать Михаила, попросту не подпуская оппонента к себе.

У Одинцова действительно ничего не получалось в борьбе, а в одном из эпизодов в первом раунде Мясник и вовсе порадовал зрителей красивым амплитудным броском.

Ахмед уверенно набирает три очка и ждёт своего следующего противника. В этом же весе в PFL сегодня дебютировал экс-чемпион UFC Энтони Петтис. Увы, для своих многочисленных поклонников Шоутайм не смог найти ключей к победе над соотечественником Клэем Коллардом. Но дело даже не в самом факте поражения звёздного бойца, а в качестве его выступления…

Энтони несколько раз по ходу встречи был на грани финиша, безнадёжно пропуская град ударов у сетки. Но всё же Петтис выстоял до финального гонга и отметился достаточно плотным хай-киком. Не более того.

В следующем выступлении 34-летнему Шоутайму необходимо не просто побеждать, а сделать это досрочно. Иначе плей-офф PFL в лёгкой весовой категории пройдёт без самой известной звезды…

В какой-то степени сенсационно завершился ещё один бой лёгкого дивизиона. Действующий чемпион Натан Шульте уступил решением дебютанту промоушена Марцину Хельду. С другой стороны, все, кто следит за карьерой польского вундеркинда, вряд ли удивлены такому результату.

Откровенным ограблением можно назвать итог поединка с участием Лоика Раджабова и Алекса Мартинеса.

Финалист прошлого сезона из Таджикистана сделал всё же больше для победы, но судьям почему-то больше приглянулся дебютант из Парагвая… Обескураженное лицо Лоика надо было видеть!

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