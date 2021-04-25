Земан поддержал идею закупки "Спутника V" в Чехии в случае нехватки других вакцин

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает идею о закупке российской вакцины от ковида "Спутник V", если не хватит препаратов, сертифицированных в Евросоюзе.

"Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник V", если будет не хватать других, в том числе тех, которые сейчас применяются", — сказал Земан, выступая в эфире чешского телевидения.

На данный момент в стране выявлено 1 619 383 заболевших, умерло 28 962 пациента, выздоровело 1 524 146 человек.

Ранее президент Чехии попросил президента России Владимира Путина предоставить стране вакцину от ковида.

Напомним, президент Чехии призвал дождаться окончания расследования по "делу Врбетице". По словам политика, в качестве причин инцидента, произошедшего в 2014 году, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.

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