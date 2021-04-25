Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Земан поддержал идею закупки "Спутника V" в Чехии в случае нехватки других вакцин

На данный момент в стране выявлено более 1,6 миллиона заболевших, умерло 28 962 пациента.

25 апреля 2021, 10:21

Фото © sputnikvaccine.com

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает идею о закупке российской вакцины от ковида "Спутник V", если не хватит препаратов, сертифицированных в Евросоюзе.

"Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник V", если будет не хватать других, в том числе тех, которые сейчас применяются", — сказал Земан, выступая в эфире чешского телевидения.

Почти половина жителей Чехии готова привиться от коронавируса "Спутником V"

Почти половина жителей Чехии готова привиться от коронавируса "Спутником V"

На данный момент в стране выявлено 1 619 383 заболевших, умерло 28 962 пациента, выздоровело 1 524 146 человек.

Президент Чехии Земан начал передвигаться в инвалидном кресле из-за болезни

Президент Чехии Земан начал передвигаться в инвалидном кресле из-за болезни

Ранее президент Чехии попросил президента России Владимира Путина предоставить стране вакцину от ковида.

Напомним, президент Чехии призвал дождаться окончания расследования по "делу Врбетице". По словам политика, в качестве причин инцидента, произошедшего в 2014 году, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Земан: У контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

сегодня в 09:51

Президент Чехии призвал дождаться окончания расследования по "делу Врбетице"

сегодня в 09:31

"Манёвр для обхода конституции": Политолог объяснил, зачем Пашинян ушёл в отставку

сегодня в 11:40

На Урале взорвавшаяся в квартире граната убила двух человек

сегодня в 11:34

"Булавочный укол": В Совфеде ответили на слова главы MI6 о "слабеющей российской державе"

сегодня в 11:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1