Земан поддержал идею закупки "Спутника V" в Чехии в случае нехватки других вакцин
На данный момент в стране выявлено более 1,6 миллиона заболевших, умерло 28 962 пациента.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает идею о закупке российской вакцины от ковида "Спутник V", если не хватит препаратов, сертифицированных в Евросоюзе.
"Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник V", если будет не хватать других, в том числе тех, которые сейчас применяются", — сказал Земан, выступая в эфире чешского телевидения.
На данный момент в стране выявлено 1 619 383 заболевших, умерло 28 962 пациента, выздоровело 1 524 146 человек.
Ранее президент Чехии попросил президента России Владимира Путина предоставить стране вакцину от ковида.
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Напомним, президент Чехии призвал дождаться окончания расследования по "делу Врбетице". По словам политика, в качестве причин инцидента, произошедшего в 2014 году, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб.
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