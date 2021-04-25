Президент Чехии призвал дождаться окончания расследования по "делу Врбетице"

Президент Чехии Милош Земан заявил о необходимости дождаться результатов расследования по так называемому делу Врбетице, прежде чем делать выводы. Об этом он заявил в своём видеообращении.

По словам политика, в качестве причин инцидента, произошедшего в 2014 году, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и вмешательство иностранных спецслужб. Также Земан отметил, что в отчётах контрразведки не было доказательств присутствия российских агентов на складе, где семь лет назад прогремели взрывы.

Кроме того, Земан заявил, что установлена связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами во Врбетице.

Ранее Лайф сообщал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.

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