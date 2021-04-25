СМИ: Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов на складах во Врбетице

Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремело два взрыва. Бизнесмен сознался в этом, сообщает The New York Times.

По данным издания, Гебрев 23 апреля признал, что хранил боеприпасы на складах во Врбетице. Он также сообщил, что ЕМКО подписала контракт на поставки боеприпасов с "уполномоченными украинскими компаниями в конце 2014 года, после начала войны". Ранее болгарский торговец оружием отрицал, что уничтоженные при взрывах во Врбетице боеприпасы принадлежали его компании.

По информации двух источников издания, один из которых является украинским должностным лицом, компания Гебрева указывала на коробках с боеприпасами для Киева, что они предназначены для Таиланда. Это якобы было сделано для того, чтобы не допустить приостановки поставок членами болгарского правительства, которые "симпатизируют России".

Ранее Лайф сообщал, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.

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