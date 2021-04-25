Туристов из России освободили от обязательного карантина в Абу-Даби
От путешественников теперь требуется только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид давностью не более 96 часов.
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Решение об отмене обязательного десятидневного карантина для граждан России, прибывающих в Абу-Даби, вступило в силу в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Департамента культуры и туризма Абу-Даби.
Как отмечает ведомство, в "зелёный список" помимо России вошло более 20 стран, среди них, например, Великобритания, Израиль, Таджикистан, Узбекистан и Швейцария.
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Первый авиарейс с туристами из России, которым не надо будет проходить карантин, прибудет в Абу-Даби в 09:55 по местному времени (08:55 мск). Прибывшим в ОАЭ гражданам РФ понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, её давность должна составлять не более 96 часов. После прибытия нужно будет сделать повторный тест, а если поездка продлится более четырёх дней, то на четвёртый день нужно будет пройти тестирование ещё раз.
В Абу-Даби и в Дубае тесты на CoViD-19 для граждан РФ делаются бесплатно в аэропорту, результат приходит на мобильный телефон.
Ранее Лайф писал о том, что для россиян упростили правила посещения Абу-Даби.
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