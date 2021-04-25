Туристов из России освободили от обязательного карантина в Абу-Даби

Первый авиарейс с туристами из России, которым не надо будет проходить карантин, прибудет в Абу-Даби в 09:55 по местному времени (08:55 мск). Прибывшим в ОАЭ гражданам РФ понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, её давность должна составлять не более 96 часов. После прибытия нужно будет сделать повторный тест, а если поездка продлится более четырёх дней, то на четвёртый день нужно будет пройти тестирование ещё раз.