В Подмосковье девятилетний мальчик погиб после падения с 15-го этажа

В подмосковных Химках девятилетний мальчик выпал из окна 15-го этажа одного из многоквартирных домов. От полученных в результате падения травм ребёнок скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняет региональная прокуратура и ГСУ СК РФ по Московской области.

"По предварительной информации, 24 апреля под окнами одного из домов на улице Молодёжной обнаружено тело ребёнка с признаками падения с высоты", — уточнили в прокуратуре.

По факту трагедии проводится прокурорская проверка. В ходе неё будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также родителей мальчика. Областное СУ СКР также организовало доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее Лайф писал о том, что под Архангельском полуторагодовалый малыш выпал с пятого этажа и выжил.

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