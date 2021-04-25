В Подмосковье девятилетний мальчик погиб после падения с 15-го этажа
Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Фото © Pixabay
В подмосковных Химках девятилетний мальчик выпал из окна 15-го этажа одного из многоквартирных домов. От полученных в результате падения травм ребёнок скончался на месте. Обстоятельства трагедии выясняет региональная прокуратура и ГСУ СК РФ по Московской области.
"По предварительной информации, 24 апреля под окнами одного из домов на улице Молодёжной обнаружено тело ребёнка с признаками падения с высоты", — уточнили в прокуратуре.
По факту трагедии проводится прокурорская проверка. В ходе неё будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также родителей мальчика. Областное СУ СКР также организовало доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее Лайф писал о том, что под Архангельском полуторагодовалый малыш выпал с пятого этажа и выжил.
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