Угрожавший взорвать высотку казахский стрелок выпал из окна

Мужчина, подстреливший охранника ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" в Алма-Ате и забаррикадировавшийся после этого от сотрудников полиции, выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщают местные СМИ. О его состоянии пока не известно.

Как рассказали местные жители, мужчина проживает на 17-м этаже. На вид ему больше 50 лет. Соседи также опровергли версию о том, что причиной конфликта с охраной стали диваны, которые стоят на входе в подъезд. Такая версия сегодня распространялась в соцсетях.

"Да, этот мужчина давно здесь живёт... Он своеобразный человек. Я думаю, ему больше 50 лет. Он несговорчивый, жестковат. Насчёт диванов это всё слухи. Эти диваны на входе давно стоят", — рассказала жительница ЖК порталу tengrinews.

Как сообщал Лайф, мужчина с ружьём подошёл к будке охраны во дворе алма-атинского ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" и прострелил ногу охраннику. После этого стрелок зашёл в дом и забаррикадировался на 22-м этаже, откуда отстреливался от полиции.

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