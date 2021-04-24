Десятиклассник из московской школы обвинил учителя в домогательствах и спаивании

Ученик одной из московских школ обвинил своего учителя в домогательствах. Об этом десятиклассник Антон (имя изменено. — Прим. Лайфа) сам написал у себя в соцсетях. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

Публикация на странице школьника появилась накануне. Парень рассказал, что его учитель Иван Т. якобы спаивает учеников у себя дома или на даче, после чего сексуально домогается. К посту юноша прикрепил ролик, где мужчина действительно чокается рюмками с подростком, после чего выпивает и даёт несовершеннолетнему выпить из своего бокала. Сейчас этот ролик проверяют правоохранители. Антон уверяет, что из-за попыток распространить эту информацию его начали травить в школе. Позже его дедушка, являющийся законным опекуном, обратился с заявлением в столичную мэрию.

"У себя дома учитель поит детей водкой... и предлагает сексуальные игры, пристаёт к мальчикам. Они боятся кому-либо это рассказать... Мой внук один раз пытался убежать, так учитель догнал его, посадил в машину и отвёз обратно к себе домой", — говорится в заявлении на имя мэра Москвы, опубликованном в соцсети.

Мужчина рассказал, что обращался к руководству школы, но те якобы встали на сторону учителя. Проверку проводили и в департаменте образования города Москвы, но никаких нарушений там не выявили. В беседе с Лайфом дедушка школьника рассказал, что заявление на педагога подали родители ещё одного ученика.

"Я сообщил в отдел соцзащиты населения, после чего на следующий день к нам домой пришла группа из сотрудников опеки и полиции. Допрашивали меня и внука. <...> Также мы встречались с директором школы, который при личной беседе сказал, что есть заявление в прокуратуру от родителей ещё одного ученика", — рассказал собеседник Лайфа.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, подростки действительно собирались на даче у педагога, однако алкоголь там никто не распивал. Так как парни состоят в патриотическом военном отряде кадетской школы, на даче у них "база" со снаряжением, где они занимаются. Кроме того, источник рассказал, что правоохранители опрашивали учеников, но никто, кроме Антона, факт домогательств и употребления алкоголя не подтвердил. По их словам, у парня были задолженности по учёбе, а видео, которое гуляет в Интернете, — фейковое.

Директор учебного заведения в беседе с Лайфом рассказал, что на время следствия учитель отстранён от работы.

Авторы